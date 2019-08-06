Линдси Лохан закрутила роман с наследным принцем Саудовской Аравии

В США его считают причастным к убийству журналиста Джамаля Хашогги

Американскую актрису Линдси Лохан заподозрили в романе наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салман Аль Саудом.

Местные СМИ утверждают, что принц предоставил Линдси неограниченный доступ к кредитной карте, задаривает подарками и позволяет летать на своих частных самолетах, пишет "Газета.Ru". Однако пресс-секретарь артистки не подтверждает эту информацию. С его слов, Лохан и наследный принц Саудовской Аравии встречались только один раз на Гран-при "Формулы-1" в 2018 году.

Между тем репутация у Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда не совсем чистая. Ранее спецслужбы США заподозрили его в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, с которым жестоко расправились в прошлом году в здании дипмиссии в Стамбуле. Не исключено, что Саудовская Аравия может сменить наследного принца из-за этого скандала, но сделать она это сможет только после смерти короля Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда, поскольку монарх вряд ли пойдет против своего "любимого сына".