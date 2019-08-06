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Собянин решил увеличить финансирование частных детских садов и школ

18:08
  • вторник
  • 06 августа 2019

Это сдержит рост стоимости оплаты за обучение

Столичные власти готовы и дальше активно помогать частным дошкольным учреждениям и школам. Об этом рассказал мэр Москвы на встрече с представителями таких образовательных организаций, передает "ТВ Центр".

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Сергей Собянин отметил, что на данный момент в городе работе около двухсот негосударственных образовательных учреждений. Воспитанники таких школ нередко становятся победителями городских и всероссийских олимпиад, успешно сдают выпускные экзамены и поступают в престижные вузы. Москва предоставляет различные льготы негосударственным образовательным учреждениям. Так они освобождены от налога на прибыль, а аренда  для них составляет 1 квадратный метр за 1 рубль.

Кроме того, город  помогает с возведением новых зданий. А во вторник мэр принял решение ещё об одной значительной субсидии. Сергей Собянин предложил повысить норматив  бюджетного финансирования для частных школ и детских садов. По его мнению это позволит обеспечить достойные зарплаты педагогам негосударственных образовательных учреждений, а также даст возможность принимать на обучение в частные школы и сады детей из малообеспеченных и многодетных семей.

"Хотел сегодня посоветоваться о том, чтобы всё-таки принять решение о том, чтобы выровнять стандарты финансирования образования в детских дошкольных учреждениях и в школах до уровня городских школ. Мне кажется, это было бы справедливо в силу того, что город помимо этого стандарта вкладывает деньги и в строительство новых школ, ремонт, обновление оборудования. А в частные школы мы ничего не вкладываем  - только финансируем стандарт.  Всё это делается за счёт родителей и инвесторов. Это могло бы притормозить и рост стоимости платы родителей за такие школы", - считает Собянин.
 

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