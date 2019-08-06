В ЦИК рассмотрели жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Комиссия получила около 20 обращений

Среди подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы выявлено несколько сотен принадлежащих умершим людям. Счет подписей с несуществующими паспортными данными идет на тысячи. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии. Незарегистрированные кандидаты вместо того, чтобы признать справедливый итог, прибегли к шантажу и провокациям. Во вторник жалобы о нарушениях в ходе предвыборной кампании рассмотрел Центризбирком.

Центральная избирательная комиссия получила 19 жалоб, при этом 6 человек из числа заявителей уже зарегистрированы кандидатами в Московскую городскую думу. Каждую жалобу рассмотрят и тщательно проверят в индивидуальном порядке. Процедура по регламенту закрытая, однако во вторник ЦИК сделала исключение, передает "ТВ Центр". Процесс решили сделать максимально открытым и прозрачным, чтобы, как отметила Элла Памфилова, "ни у кого не осталось никаких вопросов".

Памфилова приводит цифры. В Москве зарегистрировано 233 кандидата. 171 от парламентских партий - думской оппозиции - КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России". 62 человека пошли на эти выборы самовыдвиженцами. Среди них, например, представители партии "Яблоко" и "ПАРНАС". Незарегистрированные кандидаты уверяют: никого из оппозиции до выборов не допустили, создав максимально комфортные условия лишь для тех, кто лоялен власти.

Впрочем, довод этот с реальностью никак не сходится. Достаточно взглянуть на списки. В округе №4 от "Коммунистов России" баллотируется Дарья Митина. Во 2-ом округе кандидатом зарегистрирован Павел Рассудов от "Пиратской партии". Михаил Конев, ранее состоявший в "ПАРНАСе", попробует свои силы в 45-ом округе. На выборы идет как самовыдвиженец.

"Я полагаю, что большинство из тех, кто реально хотел победить - смогли это сделать. Важно не только подготовить своих сборщиков и агитаторов, но и уделить огромное количество времени проверки. Это все требует ресурсов, времени, сил и так далее. Помимо этого, нужна, конечно, и политическая поддержка населения", - отметил Конев.

Незарегистрированные лица вместо легальных методов пошли на откровенный шантаж. От избирательной комиссии требовали нарушить закон. Принять заведомо неправовое решение. Сначала давили на окружные избирательные комиссии. Затем на Мосгоризбирком. Теперь пытаются и на ЦИК. Притом, что единственным мотивом отказа в регистрации стали грубые нарушения, допущенные этими лицами при сборе и подаче подписей. Проверяли тщательно, трактуя все неустранимые сомнения в пользу лица, подавшего документы. На некоторые замечания закрыть глаза было бы должностным преступлением. У 12 кандидатов в кандидаты в листах стояли автографы умерших людей.

Появлялись в подписных листах и несуществующие люди. Их полные тезки, проживавшие по другим адресам, скончались. Эксперты уверены - избирательная компания в Московскую городскую думу для представителей так называемой несистемной оппозиции - лишь повод в очередной раз громко и со скандалом заявить о себе. Реально бороться за кресла депутатов они, судя по всему, не собирались с самого начала.

"Недостаточно хорошо подготовились к избирательной компании, не было серьезных юристов для проверки подписей и документов. Плохо вели работу с избирателями. Не видели особых перспектив в этой кампании, подошли к ней чисто формально, халтурно и сейчас пытаются каким-то образом удержаться на плаву", - рассказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Вместо правовых способов защиты своих прав, таких как обращение в суд или вышестоящую избирательную комиссию, незарегистрированные лица предпочли несогласованные уличные акции протеста, сознательно нарушая закон и подталкивая на это других. При этом большинство москвичей в происходящем участия принимать не желают. Пришлось завозить "массовку" из соседних регионов.

"Когда люди, которые выходят митинговать за допуск кандидатов незарегистрированных на выборы в Мосгордуму, при этом не являются москвичами, у меня возникают большие сомнения, насколько это вообще все имеет отношение к тому политическому процессу, который будет в сентябре. На наших глазах происходит прокачка боем, если можно так сказать, потенциала протеста", - говорит журналист Армен Гаспарян.

Иначе как объяснить использование профессиональных, как они сами себя называют, "бойцов" и провокаторов. Для западных СМИ, не особо-то разбирающихся в региональных политических процессах, красивая картинка об ужасах российского режима. Правоохранители терпеливо сносят хамство, оскорбления и даже применение силы со стороны провокаторов. Действуют строго по закону. Сначала предупреждают, а уже затем применяют силу.

Более того, действия полицейских по отношению к нарушителям поддерживает большинство россиян. Это данные ВЦИОМа. Некоторых провокаторов и организаторов уже задержали. На время следствия они помещены под стражу. Вместе с тем, у граждан есть законный способ выразить свое недовольство. Мэрия Москвы согласовала сразу 2 митинга на проспекте Сахарова 10 и 11 августа.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".