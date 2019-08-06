Больше 100 человек арестованы по итогам протестов в Москве

Всего в суды поступило 1200 материалов

Московские суды наложили административный арест почти на 120 участников несанкционированных акций 27 июля и 3 августа. Всего поступило 1200 материалов о правонарушениях, передает "ТВ Центр".

Подавляющее большинство из них составлены по статье о нарушении установленного порядка собрания, митинга, демонстрации или шествия. Нужно отметить, что организаторам митингов власти предложили достаточное количество мест и дат для проведения акций, однако представители оппозиции последовательно отвергли эти варианты и устроили провокации в заведомо неприемлемое время в несогласованном месте. Это создало угрозу безопасности граждан.

Столичная мэрия провела разъяснительную работу с организаторами акций, предупредив их и возможных участников об ответственности. В ходе митингов и шествий силы правопорядка действовали строго по закону и своих полномочий не превышали, а организаторы провокаций заранее анонсировали противостояние с властями. Некоторые участники беспорядков специально взяли с собой травматическое оружие со светошумовыми патронами, а также перцовые баллончики, чтобы использовать их против стражей порядка, спровоцировать полицию на применение силы.

Для создания конфликтной ситуации, организаторы использовали в качестве живого щита женщин и детей. При этом присутствие наиболее беззащитных людей в эпицентре столкновений тщательно фиксировалось на видео. Некоторые из демонстрантов симулировали тяжелые ранения и обвиняли полицию в насилии. Другие бросались на силовиков с оскорблениями, пытаясь вызвать их гнев. Всем этим действиям теперь будет дана правовая оценка, виновные понесут административное наказание. А организаторов столкновений, равно как поднявших руку на стражей порядка, ждет уголовная ответственность и немалые сроки лишения свободы.