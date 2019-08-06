ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больше 100 человек арестованы по итогам протестов в Москве

18:13
  • вторник
  • 06 августа 2019

Всего в суды поступило 1200 материалов

Московские суды наложили административный арест почти на 120 участников несанкционированных акций 27 июля и 3 августа. Всего поступило 1200 материалов о правонарушениях, передает "ТВ Центр".

Подавляющее большинство из них составлены по статье о нарушении установленного порядка собрания, митинга, демонстрации или шествия. Нужно отметить, что организаторам митингов власти предложили достаточное количество мест и дат для проведения акций, однако представители оппозиции последовательно отвергли эти варианты и устроили провокации в заведомо неприемлемое время в несогласованном месте. Это создало угрозу безопасности граждан.

Столичная мэрия провела разъяснительную работу с организаторами акций, предупредив их и возможных участников об ответственности. В ходе митингов и шествий силы правопорядка действовали строго по закону и своих полномочий не превышали, а организаторы провокаций заранее анонсировали противостояние с властями. Некоторые участники беспорядков специально взяли с собой травматическое оружие со светошумовыми патронами, а также перцовые баллончики, чтобы использовать их против стражей порядка, спровоцировать полицию на применение силы.

Для создания  конфликтной ситуации, организаторы использовали в качестве живого щита женщин и детей. При этом присутствие наиболее беззащитных людей в эпицентре столкновений тщательно фиксировалось на видео. Некоторые из демонстрантов симулировали тяжелые ранения и обвиняли полицию в насилии. Другие бросались на силовиков с оскорблениями, пытаясь вызвать их гнев. Всем этим действиям теперь будет дана правовая оценка, виновные понесут административное наказание. А организаторов столкновений, равно как поднявших руку на стражей порядка, ждет уголовная ответственность и немалые сроки лишения свободы.

Главное сегодня
Протесты в Москве
Протесты в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.