ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме изучат попытки вмешательства в российские выборы

18:15
  • вторник
  • 06 августа 2019

Для этого могут создадь специальную группу

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное в отношении  некоммерческой организации  "Фонд борьбы с коррупцией". Он подозревается в отмывании денег на сумму около одного миллиарда рублей, передает "ТВ Центр".
Возбуждено уголовное дело об отмывании денег для финансирования ФБК

По данным следствия, люди, причастные к ФБК, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые  заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида их использования соучастники вносили различные суммы на расчетные счета нескольких банков через сеть банкоматов.

После этого зачисленные средства переводились на счета ФБК. Как сообщило агентство RT, отмывание денег могло совершаться под прикрытием избирательной кампании Алексея Навального в 2018 году. Следствию предстоит определить источники преступных средств, где бы они ни находились. 

"Когда устами представителей МИД России, а у меня нет никаких оснований не доверять этой информации, говорится о том, что  для участников и организаторов несанкционированных митингов в Москве 3 августа были скажем так, каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств, мы считаем, что это недопустимо. Россия - суверенная страна, мы сами разберемся, что у нас здесь происходит и никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", - заявил лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов. Он предложил создать специальную группу, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.

"Считаем, что это отвратительное явление, что надо занять более жесткую линию и отправить на родину тех журналистов, дипломатов, кто совершили этот акт необоснованного и вообще недопустимого вмешательства во внутреннюю жизнь нашей страны. Мы не Африка и не Азия. Мы самое крупное европейское государство, самое мощное в мире в военном отношении", - говорит председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Главное сегодня
Заседание Госдумы России
Заседание Госдумы России
Автомобиль следственного комитета России
Автомобиль следственного комитета России
Подсчет голосов избирателей
Подсчет голосов избирателей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.