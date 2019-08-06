В Госдуме изучат попытки вмешательства в российские выборы

Для этого могут создадь специальную группу

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное в отношении некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией". Он подозревается в отмывании денег на сумму около одного миллиарда рублей, передает "ТВ Центр".

По данным следствия, люди, причастные к ФБК, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида их использования соучастники вносили различные суммы на расчетные счета нескольких банков через сеть банкоматов.

После этого зачисленные средства переводились на счета ФБК. Как сообщило агентство RT, отмывание денег могло совершаться под прикрытием избирательной кампании Алексея Навального в 2018 году. Следствию предстоит определить источники преступных средств, где бы они ни находились.

"Когда устами представителей МИД России, а у меня нет никаких оснований не доверять этой информации, говорится о том, что для участников и организаторов несанкционированных митингов в Москве 3 августа были скажем так, каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств, мы считаем, что это недопустимо. Россия - суверенная страна, мы сами разберемся, что у нас здесь происходит и никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", - заявил лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов. Он предложил создать специальную группу, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.

"Считаем, что это отвратительное явление, что надо занять более жесткую линию и отправить на родину тех журналистов, дипломатов, кто совершили этот акт необоснованного и вообще недопустимого вмешательства во внутреннюю жизнь нашей страны. Мы не Африка и не Азия. Мы самое крупное европейское государство, самое мощное в мире в военном отношении", - говорит председатель ЛДПР Владимир Жириновский.