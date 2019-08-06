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Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась в Италии

17:41
  • вторник
  • 06 августа 2019

Она умерла после экстренной госпитализации

Умерла фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. Ей был 61 год.

Ее самочувствие резко ухудшилось во время отдыха в Италии. Вербер экстренно госпитализировали в больницу города Форте-дей-Марми, однако, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, пишет агентство URA.RU.

Родные и близкие пока не комментируют официально смерть Вербер, однако ее кончину подтвердил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.  

Соболезнования выразили простые россияне, а также звезды отечественного шоу-бизнеса, такие как Ксения Собчак, Виктория Боня и другие.

Вербер была известной личность в фэшн-индустрии. Она занималась закупкой коллекций и налаживала связи с модными домами.

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