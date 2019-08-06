Путин рассказал о поддержке талантливых детей

Одаренная молодежь получит премии главы государства

Наиболее талантливые дети в России должны иметь возможность получать дополнительную поддержку со стороны государства. Во вторник об этом заявил Владимир Путин. Президент провел в Сочи заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и Успех", на котором обсуждалось дальнейшее развитие образовательного центра "Сириус", передает "ТВ Центр".

Глава государства отметил, что школьники, завоевавшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также их наставники, получат премии президента. Говоря о работе образовательного центра, Владимир Путин подчеркнул, что на его базе удалось создать принципиально новые условия обучения, равные возможности для талантливых школьников из всех регионов России.

Глава государства особо обратил внимание на то, что учащиеся центра "Сириус" получают образование на стыке сразу нескольких дисциплин, имеют возможность заниматься творчеством и спортом одновременно, работать в командах высокотехнологичных российских компаний, участвовать в научных и инженерных проектах. По словам Владимира Путина, уже в этом году будет сделан следующий шаг - начнёт работу научно-технологический университет "Сириус".

Владимир Путин также посетил новое здание корпуса "Школа" на территории образовательного центра "Сириус". В нем разместились десять лабораторий для практикумов, цифровая естественнонаучная лаборатория, универсальная технологическая мастерская и аудитории для лекций и теоретических занятий.

Президент зашел в кабинет физики, а также в химическую лабораторию, где в это время проходили занятия. По словам преподавателей, в этих классах собрались одаренные дети со всей страны, в частности, школьники из Казани, Санкт-Петербурга, Долгопрудного. Владимир Путин также заглянул в лабораторию, где в процессе обучения "соединяется" химия и искусство. Во время изучения материаловедения молодые люди создавали керамические вазы, нанося на них новые кристаллические глазури.

Президенту также рассказали о планах расширения центра. К декабрю будущего года там возведут еще один корпус - "Спорт", а к декабрю 2021-го - корпус "Искусство". В них разместятся 25-метровый бассейн и концертный зал.