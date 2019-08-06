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Актер сериалов "Кухня" и "Интерны" напал с ножом на прохожего

18:09
  • вторник
  • 06 августа 2019

Мужчина бурно отметил свой день рождения

Российский актер Джан Бадмаев напал с ножом на прохожего в московском метрополитене.

Инцидент произошел на станции метро "Театральная". По данным телеканала РЕН ТВ, 29-летний Бадмаев возвращался домой со своего дня рождения в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он вступил в перепалку с пассажиром, а затем набросился на него с ножом и порезал его кожаную куртку.

За этот поступок Бадмаева задержали сотрудники правоохранительных органов и составили протокол о хулиганстве. Протрезвев, актер попросил прощения у полиции и пострадавшего мужчины.

Бадмаев работает в "Театре.doc", играл в сериалах "Интерны", "Кухня", "След", "Склифосовский" и других картинах.

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