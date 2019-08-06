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Судебные приставы нашли 26 млн рублей долгов у задержанных на акции 27 июля

18:33
  • вторник
  • 06 августа 2019

Московские суды отправили под административный арест 89 участников несогласованной акции

Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей. Об этом сообщила замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко.

"Среди задержанных есть физлица, которые являются должниками по нашим исполнительным производствам. Общая сумма задолженности - порядка 26 млн рублей. Основная сумма - кредитные обязательства (16 миллионов рублей). Иные взыскания в пользу физических и юридических лиц - 6 миллионов рублей, еще почти два миллиона рублей - налоги, штрафы и алиментные обязательства - 800 тысяч рублей, ЖКХ - 600 тысяч рублей", - рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" Клименко.

По ее словам, ФССП организовала в отношении должников "рейдовые мероприятия", утром и вечером судебные приставы выходили на территорию по месту регистрации задержанных и "проверяли их имущественное положение, для того, чтобы составить акт описи ареста имущества в счет погашения задолженности", а также вручить требования о немедленном погашении задолженности по судебным актам и актам иных органов.

"В результате выходов некоторых должников застать дома не удалось. К ним будут приняты меры принудительного исполнения в соответствии с ФЗ об исполнительном производстве, такие как принудительный привод. В случае повторной неявки – будут объявлены в розыск должники", - отметила Клименко.

По ее словам, почти 20% должников являются нетрудоустроенными мужчинами в возрасте до 25 лет. "Мы настоятельно рекомендуем устроиться на место работы и начать погашать задолженность", - заключила замруководителя управления ФССП по Москве.

Ранее сообщалось, что московские суды отправили под административный арест 89 участников несогласованной акции 27 июля.

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