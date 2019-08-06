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Boeing 737 сбил фонари освещения при взлете в "Домодедово"

18:48
  • вторник
  • 06 августа 2019

Причины произошедшего выясняются

В московском аэропорту "Домодедово" произошло ЧП. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус" (дочка S7), выполняющий рейс Москва-Симферополь, при взлете сбил несколько фонарей освещения на взлетно-посадочной полосе.

Инцидент произошел утром 5 августа. Сотрудник воздушной гавани при осмотре ВПП обнаружил осколки стекол от пяти разбитых фонарей.

Этот инцидент не повлиял на выполнение взлетно-посадочных операций в аэропорту, воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме. Тем не менее, следственный комитет организовал проверку по факту ЧП, сообщает агентство "Москва". Причины произошедшего выясняются.

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