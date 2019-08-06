Власти Москвы повысят стандарт финансирования частных школ и детсадов

Собянин рассказал о городских мерах поддержки частных образовательных учреждений

С сентября 2019 года будут повышены нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с руководителями негосударственных учебных заведений, которая прошла в частной "Хорошевской школе".

"Ко мне постоянно поступают просьбы от частных образовательных организаций о том, что плата, которую вносит город за стандарт обучения, крайне низкая и уже не соответствует тем требованиям, которые есть: в значительной степени - более чем в два раза - отстает от городских школ. Все это, конечно, тормозит, развитие частных учреждений. Хотел сегодня посоветоваться о том, чтобы все-таки принять решение выровнять нормативы финансирования образовательных стандартов в детских дошкольных учреждениях в таких школах до уровня городских школ. Мне кажется, это было бы справедливым в силу того, что город, помимо этого стандарта, еще и вкладывает деньги в строительство новых школ, ремонт, обновление оборудования, а в частные школах мы ничего не вкладываем, мы только финансируем стандарт. Все остальное делается за счет родителей и инвесторов", - сказал Собянин в ходе обсуждения.

По его словам, такая мера смогла бы сдержать рост стоимости оплаты за обучение в частных образовательных учреждениях. "Это, я думаю, могло бы притормозить рост стоимости платы родителей за такие школы. Надеюсь, что, если мы такое решение примем, на следующий год уменьшилась бы индексация этой платы и еще бы лучше, если б она (индексация) вообще не производилась хотя бы в течение года", - отметил мэр.

Собянин также напомнил о действующих в настоящее время городских мерах поддержки частных образовательных учреждений. "Мы со своей стороны городские налоги и арендную плату свели до минимума. Более того, мы реализуем программу по аренде помещений - 1 рубль за 1 квадратный метр. И где-то около 40 таких помещений мы раздали под образовательные проекты", - сказал он.

Собянин отметил, что власти Москвы проработают вопрос о предоставлении возможности ученикам частных школ посещать городские музеи бесплатно. Он заявил, что неправильно делить детей на учеников из городских школ и частных, и вопрос с посещением музеев должен быть решен.