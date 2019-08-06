Посол США в России подал заявление об отставке

Заявление Джона Хантсмана направлено Дональду Трампу

Посол США в России Джон Хантсман решил покинуть свой пост. Дипломат уже подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке. Как ожидается, посол будет работать до 3 октября.

"Я надеюсь, что это даст достаточно времени для выдвижения кандидатуры моего преемника и для ее утверждения", - говорится в заявлении дипломата. Хантсман пообещал приложить все усилия для гладкой передачи полномочий, передает "Интерфакс".

В ноябре прошлого года сообщалось, что у Хантсмона диагностировали рак - меланому на ранней стадии. Дипломат отмечал, что у него та же разновидность онкологии, что была у сенатора Джона Маккейна.