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Ксения Собчак раскрыла подробности смерти Аллы Вербер

19:13
  • вторник
  • 06 августа 2019

Никто не знал, что фэшн-директор ЦУМа сильно болела последний год

Телеведущая Ксения Собчак рассказала подробности внезапной смерти фэшн-директора ЦУМа и вице-президента фирмы Mercury Аллы Вербер.

Оказалось, что Вербер перенесла на ногах два воспаления легких и болела весь последний год, хотя на своем 60-летии, по словам Собчак, Алла выглядела как "успешная и яркая женщина".

5 августа стало известно, что Вербер экстренно госпитализировали в больницу города Форте-дей-Марми. В Италии бизнес-леди проводила свой отпуск. "Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом "сепсис", заражение крови. Мгновенная реакция", - написала в своем telegram-канале Собчак.

Дочь Аллы Вербер Катя сейчас находится в Италии. Она в тяжелом психологическом состоянии, рассказала телеведущая. Ранее СМИ писали, что 61-летняя Вербер скончалась в больнице Италии от инфаркта.

Алла Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Она была известной личность в фэшн-индустрии. Она занималась закупкой коллекций и налаживала связи с модными домами.

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