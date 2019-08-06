Восстановительные работы в Приангарье могут затянуться

В некоторых районах ничего не будут строить

Восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за объективных причин: за первой волной паводка пришла вторая, что и смесило график работ.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин. "Стараются по максимуму все сделать. В любом случае, все будет достроено", - заявил глава государства на встрече с пострадавшими от паводка.

Кроме того, Путин отметил, что в часто подтопляемых территориях, например, в Тулуне, ничего строить не будут, передает "Газета.Ru". "Ну зачем каждый год проходить через эти испытания?", - заключил Путин.

Первая волна паводка на территории Иркутской области унесла жизни 25 человек, в зоне подтопления оказались около 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из которых не подлежат восстановлению. С 27 июля в регионе возобновились обильные дожди.

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