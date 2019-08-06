Мальчик из Тулуна подарил Путину тигренка

Встреча с жителями, испытавшими на себе удар стихии, прошла в Сочи, куда люди приехали по приглашению главы государства

Ход восстановительных работ в Тулуне обсудил во вторник Владимир Путин с семьями, которые потеряли жилье в результате паводка. Президент заверил, что все пострадавшие дома будут восстановлены в кратчайшие сроки и с учетом ошибок, допущенных ранее.

Эти несколько недель лета дети из затопленного водой Тулуна проводят в сказке. Вместе с родителями они отдыхают на Чёрном море в одном из лучших сочинских пансионатов. Об этом лично позаботился Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

В это время Матвей Сафронов готовит подарок президенту, ведь с ним они уже подружились, когда Путин приезжал Иркутскую область.

- Матвей Николаевич, здравствуй.

- Привет.

- Привет

- Как тебе здесь, нравится?

- Да. Я для вас подарок сделал. Тигренка...

-Ну ты закончишь, потом мне передашь, договорились.

Родители тоже делятся впечатлениями, по приглашению президента они побывали в Москве и посмотрели морской парад в Петербурге.

Разговор переходит и к теме ликвидации последствий паводков в Тулуне. До холодов у всех пострадавших должно быть жилье. Главная задача - успеть завершить строительство. Президент уточняет: работы могут выйти из графика. Но сейчас и спасатели, и военные помогают быстро восстанавливать город. Почти три тысячи разрушенных зданий уже вывезены. Начаты подготовительные работы на территориях, предназначенных для новой застройки. Восстанавливается защитная дамба на берегу реки Ия, теперь она будет длиннее и заметно выше.

Президент уточняет: тем, кто хочет переехать в другой город, такая возможность предоставлена. Люди, потерявшие дома, могут приобрести жилье на вторичном рынке там, где хотят. А новую застройку в Тулуне будут делать с учетом возможности новых паводков.

Семьи президента поблагодарили, отметив, что все их проблемы, вызванные паводком, уже решаются. Владимир Путин обещал и лично еще раз приехать в Тулун, чтобы оценить результаты проделанной работы.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".