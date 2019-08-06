Власти Москвы поддержат развитие частных школ и детсадов

В столице повысят стандарт финансирования частных школ и детсадов

Столичные власти готовы и дальше активно помогать частным дошкольным учреждениям и школам. Об этом во вторник рассказал мэр Москвы на встрече с представителями таких образовательных организаций. Сергей Собянин принял решение повысить норматив бюджетного финансирования для негосударственных учебных заведений.

Подходить к обучению индивидуально, учитывая способности ученика. Погружаться в предмет и создавать условия для всестороннего развития. Это непоколебимые правила любой частной школы. В Москве таких организаций без малого две сотни. В частных школах и детских садах - почти 35 тысяч детей. Воспитанники приносят столице медали, побеждая в олимпиадах, участвуют в городских проектах. И федеральный центр, и Москва идут навстречу подобным учебным заведениям, передает "ТВ Центр".

"По инициативе президента частные школы были освобождены от налога на прибыль. И, насколько я знаю, Госдума приняла закон о продлении этой льготы после 2020 года. Это тоже важная история. Мы со своей стороны городские налоги и арендную плату тоже свели до минимума. Более того, мы реализуем программу по аренде за 1 рубль помещений и около 40 таких помещений мы раздали под образовательные проекты", - отметил Собянин.

Без таких послаблений негосударственным школам было бы тяжело. Ведь главный источник финансирования частных образовательных учреждений - сумма ежемесячного платежа. В нее заложены и зарплата учителей, и затраты на учебные пособия, содержание здания и прочее. Запрос, сформулированный педагогическим сообществом, звучит как "уравнивание в правах и возможностях". Закономерно, что мэр поднял вопрос о дополнительной финансовой поддержке частных школ и детсадов.

"Хотел сегодня посоветоваться о том, чтобы всё-таки принять решение о том, чтобы выровнять стандарты финансирования образования в детских дошкольных учреждениях и в школах до уровня городских школ. Мне кажется, это было бы справедливо в силу того, что город, помимо этого стандарта, вкладывает деньги и в строительство новых школ, ремонт, обновление оборудования. А в частные школы мы ничего не вкладываем - только финансируем стандарт. Всё это делается за счёт родителей и инвесторов. Это могло бы притормозить и рост стоимости платы родителей за такие школы", - указал Собянин.

В 2011 году государственные московские школы сначала в пилотном, а потом в постоянном формате перешли на другой способ финансирования. Ушли от сметного. По заявкам школ. Пришли к подушевому - по количеству детей. То есть, сколько детей учится в школе, столько и финансов бюджет Москвы и выделяет школе. На частные школы такой подход тоже распространялся. Только по-старинке. "Повышенный" норматив, который давно получили столичные государственные школы, частным не достался. И вот все встало на свои места.

"Последние 8 лет во главу угла поставлены несколько принципов. Первый из них - это равные возможности. Или принцип справедливости. Куда решил пойти московский школьник - в частную школу, в государственную, в предуниверсарий или куда бы то ни было из всех образовательных организаций города - за ним в бюджет этой школы пойдет ровно такое же финансирование. Равный московский норматив", - рассказал депутат Московской городской Думы Антон Молев.

Значительные субсидии, выделенные из бюджета Москвы, с этого учебного года позволят обеспечить достойные зарплаты педагогам негосударственных образовательных учреждений. А также дадут возможность принимать на обучение в частные школы и сады детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Анастасия Мартынова, Владимир Черных и Дмитрий Панов, "ТВ Центр", Москва.