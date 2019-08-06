"Жаль терять таких женщин": как выглядела Алла Вербер перед смертью

Звезды соболезнуют из-за ее смерти

Смерть фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер стала для всех неожиданностью. Бизнес-леди никому не рассказывала о том, что сильно болела последний год. Ее фотографии в социальных сетях, сделанные буквально за несколько дней до смерти, излучали счастье и здоровье.

Однако, как рассказала телеведущая Ксения Собчак, Вербер перенесла на ногах два воспаления легких и болела весь последний год.

Свои слова соболезнований и скорби выразили певицы Вера Брежнева и Лолита Милявская, телеведущие Екатерина Андреева и Максим Галкин, журналист Алена Долецкая, историк моды Александр Васильев.

"Алла Вербер была женщина-праздник. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины", - написал в своем Instagram Васильев.

Певица любовь Успенская рассказала, что Вербер всегда была трудоголиком, иногда в ущерб своему здоровью. "Это моя близкая подруга. Мы прошли тяжелую жизнь с ней <…> О здоровье она меньше всего думала", - поделилась Успенская.

Не остался в стороне и российский артист Николай Басков, с которым Вербер виделась буквально пять дней назад. "Моя дорогая и горячо любимая Алла!! Ну как так, только недавно были вместе и такая ужасная новость, что тебя больше нет с нами", - написал певец.

Соболезнования оставляют и простые россияне, интересующиеся миром моды: "Стильная, красивая, умная, деловая. Всегда жаль таких женщин терять", "Женщина-эпоха", "Сложно поверить, такая молодая", Жизнь... два дня назад фотографии публиковала, а теперь нет человека".

Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент фирмы Mercury Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни в Италии. Причиной смерти стал инфаркт.