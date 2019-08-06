Сотрудники ФСБ и омоновцы оцепили дом Михаила Круга в Твери

Дело до сих пор не раскрыто

В доме шансонье Михаила Круга проводят следственный эксперимент – туда привезли подозреваемого в убийстве музыканта.

Для операции перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174. На месте работают бойцы ОМОН и сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

"Он был в наручниках, водили его тут. Камера все снимала. Он ходил по участку. Где-то в течение получаса он ходил и что-то показывал, рассказывал. Нас не допустили, что он рассказывал, я не в курсе", – рассказала телеканалу РЕН ТВ сестра исполнителя Ольга Круг.

Михаила Круга убили в собственном доме вооруженные грабители в ночь на 1 июля 2002 года. Артист получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до соседа, который вызвал скорую помощь. Однако артист скончался в больнице. Ему было 40 лет. У Круга остались жена Ирина и сын Александр.

До сих пор имена исполнителей и заказчиков преступления не названы, дело не закрыто.