Внезапно: Порошенко по всем делам проходит как свидетель

Никаких подозрений в отношении экс-президента Украине нет

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскрыл процессуальный статус экс-президента Петра Порошенко по всем уголовным делам.

Оказывается, что по всем делам он проходит как свидетель, а не как подозреваемый, пишет "Газета.Ru". "Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено. Есть ли к нему вопросы от правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них бестолковые? Масса", - отметил генпрокурор.

Пользователи социальных сетей удивились подобному повороту событий и выразили недоумение, почему сам Луценко до сих пор находится на свободе. "Ого, как внезапно получилось", Чутье у Пети, наверное. Убег, чтоб не стать подозреваемым", "От свидетеля до обвиняемого один шаг", "Этот еще не сидит?!", - пишут в интернете. (Орфография и пунктуация авторов сохранена – прим. ред.)

На данный момент имя Порошенко фигурирует в 12-ти уголовных делах. В частности, речь идет о таких правонарушениях как госизмена, коррупция, легализация преступных доходов, незаконное приобретение телеканала "Прямой", узурпация судебной власти, злоупотребление властью.

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