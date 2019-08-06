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Мединский привел в Кремль Тарантино

22:32
  • вторник
  • 06 августа 2019

Министр прогулялся с прославленным режиссером

Министр культуры Владимир Мединский провел голливудского режиссера Квентина Тарантино на территорию Кремля, где показал Царь-колокол и Царь-пушку. Затем Тарантино осмотрел Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, сообщается в Instagram Мединского.

Квентин Тарантино задавал много вопросов, передает ТАСС. В частности, режиссер поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле. Сопровождающие ответили, что для этого нужно быть членом царской семьи.

Тарантино прибыл в Москву в связи с премьерой нового фильма "Однажды в... Голливуде".

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