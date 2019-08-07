Преступник найден? Предполагаемый убийца через 17 лет вернулся в дом Круга

Расследование сдвинулось с мертвой точки

Правоохранительные органы провели следственный эксперимент в доме в Твери, где в июле 2002 года убили певца Михаила Круга.

Следователи привезли в автозаке мужчину в наручниках. Его провели по оцепленному дому и участку. Задержанный что-то говорил и показывал. Все это фиксировалось на камеру.

Сейчас в доме 172 на улице Освобождения проживает Ольга Медведева, сестра убитого музыканта и исполнительный директор Фонда творческого наследия Михаила Круга. "Меня попросили на время эксперимента убрать лишние вещи, уйти. Я находилась в соседнем доме", - цитирует ее ТАСС.

По словам Медведевой, подготовка к следственным действиям длилась около часа, а сам эксперимент - примерно 30 минут. Женщина не смогла внимательно разглядеть предполагаемого убийцу брата, но выразила уверенность в том, что она его раньше не видела.

В МВД и СК пока не комментируют эту информацию.

Напомним, убийц Михаила Круга не могут найти вот уже 17 лет. По одной из версий, его застрелили во время попытки ограбления. В момент преступления в доме были жена Круга, его теща и дети.