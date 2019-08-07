Смертоносный тайфун из Японии надвигается на Россию (видео)

Он принесёт сильные дожди и ураганный ветер

На Приморье надвигается тайфун "Франциско". Он принесёт сильные дожди и ураганный ветер. В крае объявлено штормовое предупреждение. Спасатели и экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, передает "ТВ Центр".

Накануне тропический шторм накрыл юго-запад Японии. На острове Кюсю выпало до двух метров осадков. Жертвой стихии стал один человек, еще двое пострадали. В некоторых районах затоплены автомобильные дороги, отмечаются перебои в движении поездов. В аэропортах острова отменены около 200 внутренних рейсов. На Кюсю до сих пор действует режим ЧС. Более 15 тысяч жителей предупреждены о возможной эвакуации. Из-за мощных ливней сохраняется угроза оползней и наводнений.