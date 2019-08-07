Пункт пропуска на границе России и Китая закрыт из-за паводка

Уровень Амура повышается и в Еврейской автономной области

В Хабаровском крае паводок набирает силу. В реке Амур уровень воды поднялся почти на 5 метров. На островах в районе Хабаровска под воду ушли 330 дачных участков, передает "ТВ Центр".

В поселке Шумный подтоплены десятки домов, в которых проживают свыше 100 человек. Этой ночью в Вяземский район для оказания помощи населению направлена аэромобильная группировка МЧС.

Уровень Амура повышается и в Еврейской автономной области. На российско-китайской границе пришлось закрыть пропускной пункт "Амурзет". В двух сёлах спасатели, военные и волонтёры укрепляют дамбы.