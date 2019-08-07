В Тольятти устроили заплыв на серфах по затопленным улицам

Спортсменов сняли на видео

Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия непогоды. В Тольятти накануне выпала почти месячная норма осадков. Ливневые канализации на справились с бурными потоками воды. В городе были затоплены улицы, дворы и дороги. Под воду ушел участок трассы М-5 "Урал".

Однако нашлись и те, кто в непогоде увидел положительную сторону. Двое молодых людей устроили заплыв в огромной луже на SUP-серфах — это специальные доски с веслом.

Сейчас движение транспорта полностью восстановлено. Серферы вдоволь накатавшись с дороги ушли, передает "ТВ Центр".

Похожая картина наблюдалась и в Пермском крае. На регион обрушился сильный ливень с ураганом. Местами порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В Перми повалены более 30 деревьев, пострадали десятки машин. Мощный ветер снёс часть палаток на местной ярмарке. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится несколько дней.