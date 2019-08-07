Можно возвращаться домой: в Ачинске отменен режим ЧС

Из опасного района были эвакуированы около 16 тысяч человек

В городе Ачинск Красноярского края отменен режим Чрезвычайной ситуации, введенный после пожара и взрывов на складе боеприпасов. По последним данным, в результате ЧП один человек погиб, ещё 13 получили ранения различной степени тяжести, передает "ТВ Центр".

В районе Ачинска полностью восстановлено автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение. Это стало возможным после того, как возгорание на объекте было полностью ликвидировано. Саперы проверили и очистили населенные пункты от взрывоопасных предметов.

Жителям разрешили вернуться в свои дома. В радиусе 20 километров из опасного района были эвакуированы около 16 тысяч человек. Для граждан, которых отправили в Красноярск, будет запущена электричка до Ачинска. К железнодорожному вокзалу прибудут дополнительные автобусы для доставки людей к месту проживания.

По данным Минобороны, в результате детонации боеприпасов несколько деревянных домов в Каменке получили незначительные повреждения. В основном, в зданиях взрывной вольной выбиты стекла. Нанесённый ущерб оценят представители спецкомиссии.