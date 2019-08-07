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Россияне выиграли чемпионат мира по шахматам среди заключенных

10:31
  • среда
  • 07 августа 2019

Второе место у Италии и Белоруссии, бронза у Армении

На путь исправления через шахматную культуру. Российский гроссмейстер и американский шериф объединили усилия, организовав первый международный онлайн-турнир среди осужденных. Он завершился победой россиян. Всем членам сборной обещан двухнедельный отпуск с семьёй, передает "ТВ Центр".

Чтобы попасть в сборную и выступить на первом международном онлайн-турнире по шахматам, заключенные со всей России прошли серьезный отбор. Из 20 тысяч выбрали четырех сильнейших. Они встретились с командами Бразилии, Белоруссии, Армении, Англии, Италии и США.

В здании Минюста в Москве внимательно следят за ходом соревнований. На экранах можно наблюдать за партиями, видеть игроков. Они отбывают наказания в разных частях света. Пришлось учитывать разницу во времени, составляя расписание игр. В США утро, а нас уже вечер.

Организаторами турнира стали шериф округа Кук Штата Иллинойс Том Дарт и российский шахматист, многократный чемпион мира Анатолий Карпов. Они давно дружат и вместе прививают шахматную культуру в исправительных учреждениях. Чемпионат проходит по круговой системе - каждый играем с каждым. В финальной встрече с англичанами Россия выигрывает 4:0 и с большим отрывом побеждает в общем зачете. Второе место у Италии и Белоруссии, бронза у Армении. По итогам прошедшего турнира члены шахматной сборной получат двухнедельный отпуск с семьей.

Виктор Прокушев, Андрей Корнилов, Илья Ушаков, "ТВ Центр". 

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Чемпионат мира по шахматам среди заключенных
Чемпионат мира по шахматам среди заключенных
Чемпионат мира по шахматам среди заключенных
Чемпионат мира по шахматам среди заключенных
Чемпионат мира по шахматам среди заключенных
Чемпионат мира по шахматам среди заключенных
Чемпионат мира по шахматам среди заключенных
Чемпионат мира по шахматам среди заключенных
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