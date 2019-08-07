Россияне выиграли чемпионат мира по шахматам среди заключенных

Второе место у Италии и Белоруссии, бронза у Армении

На путь исправления через шахматную культуру. Российский гроссмейстер и американский шериф объединили усилия, организовав первый международный онлайн-турнир среди осужденных. Он завершился победой россиян. Всем членам сборной обещан двухнедельный отпуск с семьёй, передает "ТВ Центр".

Чтобы попасть в сборную и выступить на первом международном онлайн-турнире по шахматам, заключенные со всей России прошли серьезный отбор. Из 20 тысяч выбрали четырех сильнейших. Они встретились с командами Бразилии, Белоруссии, Армении, Англии, Италии и США.

В здании Минюста в Москве внимательно следят за ходом соревнований. На экранах можно наблюдать за партиями, видеть игроков. Они отбывают наказания в разных частях света. Пришлось учитывать разницу во времени, составляя расписание игр. В США утро, а нас уже вечер.

Организаторами турнира стали шериф округа Кук Штата Иллинойс Том Дарт и российский шахматист, многократный чемпион мира Анатолий Карпов. Они давно дружат и вместе прививают шахматную культуру в исправительных учреждениях. Чемпионат проходит по круговой системе - каждый играем с каждым. В финальной встрече с англичанами Россия выигрывает 4:0 и с большим отрывом побеждает в общем зачете. Второе место у Италии и Белоруссии, бронза у Армении. По итогам прошедшего турнира члены шахматной сборной получат двухнедельный отпуск с семьей.

Виктор Прокушев, Андрей Корнилов, Илья Ушаков, "ТВ Центр".