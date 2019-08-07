Под покровом ночи: Порошенко тайно вернулся на Украину

Самолет экс-президента все это время прятался от радаров на Мальдивах

Петр Порошенко вернулся на Украину. Самолет вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи в 20:35 6 августа, а в аэропорту Жуляны приземлился уже 7-го числа, в 2:30 ночи. При этом украинские пограничники теряются в догадках – где был лайнер все время после прилета экс-президента в Дубаи.

"Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался", — приводит комментарий представителя погранслужбы издание "Страна.ua".

Ранее сообщалось, что Порошенко вылетел с Украины 28 июля – бывший президент отправился в отпуск чартерным рейсом из аэропорта "Киев" в Стамбул, а оттуда тем же бортом - в Дубаи. От положенной ему как бывшему главе государства охраны политик отказался. Наблюдатели отмечали, что отъезд семьи Порошенко напоминал спланированное бегство. Некоторые члены семейства вылетели раньше обычным рейсом.

В Турции Петр Порошенко все же задержался. Предполагается, что политик встречался с американскими лоббистами из BGR group. Их услуги понадобились бывшему украинскому лидеру после того, как на него завели сразу несколько уголовных дел.

25 июля, до своего отъезда из Незалежной, экс-президент уже побывал на первом допросе в ГБР – следствие интересовала продажа завода "Кузня на Рыбальском". Тогда же ему вручили повестку на следующее рандеву со следователем. На сегодняшний день имя Порошенко фигурирует в 14 уголовных делах, одно из которых возбуждено властями Панамы.