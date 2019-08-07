Почему россияне сидят без работы?

Люди объяснили свои проблемы с трудоустройством

Росстат выяснил основные причины незанятости в России, опросив безработных граждан с опытом работы.

Как сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за первый квартал этого года, 16,1% россиян остались без работы из-за сокращения штатов, ликвидации предприятия или собственного дела.

26,6% граждан уволились по собственному желанию, а у 6% истек срок действия срочного договора или договора гражданско-правового характера. Еще 0,3% ушли из Вооруженных сил. 26,8% назвали другие причины своей незанятости.

Также сообщается, что 24% опрошенных вообще никогда не работали.

Ранее стало известно, что почти 12% россиян получают зарплату свыше 75 тысяч рублей. Больше всего платят работникам в сферах "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство" и "Финансы".