ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев спешно разворачивает войска для решающей атаки

08:50
  • среда
  • 07 августа 2019

Идет экстренная перегруппировка сил

Украинская армия приведена в высшую степень боеготовности. Части ВСУ под Мариуполем готовятся к активным боевым действиям, сообщают в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Зеленский: ВСУ будут жестко отвечать на обстрелы в Донбассе

По данным разведки ДНР, подразделения ВСУ готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении. А высокая активность украинских разведывательных дронов в районе линии соприкосновения только подтверждает подозрения.

В районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Донбасса на огневых позициях появились 152 и 122-миллиметровые артиллерийские установки и беспилотники. "Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики", — заявил представитель народной милиции ДНР.

В экстренном сообщении говорится, что подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки. А в Мариуполе по тревоге подняты полк "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады, которые выдвинулись в район сосредоточения на севере города, передает "Донецкое агентство новостей".

Напомним, бессрочное перемирие, согласованное участниками контактной группы по Донбассу, началось 21 июля. Однако уже 4 августа ВСУ его нарушили, обстреляв Горловку.

Читайте также:
Новости по теме
Украинская Армия
Украинская Армия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.