Киев спешно разворачивает войска для решающей атаки

Идет экстренная перегруппировка сил

Украинская армия приведена в высшую степень боеготовности. Части ВСУ под Мариуполем готовятся к активным боевым действиям, сообщают в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным разведки ДНР, подразделения ВСУ готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении. А высокая активность украинских разведывательных дронов в районе линии соприкосновения только подтверждает подозрения.

В районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Донбасса на огневых позициях появились 152 и 122-миллиметровые артиллерийские установки и беспилотники. "Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики", — заявил представитель народной милиции ДНР.

В экстренном сообщении говорится, что подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки. А в Мариуполе по тревоге подняты полк "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады, которые выдвинулись в район сосредоточения на севере города, передает "Донецкое агентство новостей".

Напомним, бессрочное перемирие, согласованное участниками контактной группы по Донбассу, началось 21 июля. Однако уже 4 августа ВСУ его нарушили, обстреляв Горловку.