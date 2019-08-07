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Район в Алеппо восстанавливают за счет продукции с местного завода

09:44
  • среда
  • 07 августа 2019

Уже через несколько месяцев в новые квартиры смогут въехать жители города

Один из жилых районов сирийского Алеппо восстанавливают за счёт продукции местного завода по переработке известняка. Уже через несколько месяцев в новые квартиры смогут въехать жители города, которые покинули его во время войны. Продукция предприятия использовалась также для ремонта аэропорта и дороги, связывающей Алеппо со столицей.

Подробности смотрите в репортаже специального корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.

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