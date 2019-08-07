Район в Алеппо восстанавливают за счет продукции с местного завода

Уже через несколько месяцев в новые квартиры смогут въехать жители города

Один из жилых районов сирийского Алеппо восстанавливают за счёт продукции местного завода по переработке известняка. Уже через несколько месяцев в новые квартиры смогут въехать жители города, которые покинули его во время войны. Продукция предприятия использовалась также для ремонта аэропорта и дороги, связывающей Алеппо со столицей.

Подробности смотрите в репортаже специального корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.