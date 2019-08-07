Киев требует изменить мировой порядок

При новом устройстве и ООН будет не нужна

Существующий миропорядок в глубоком кризисе, его нужно срочно менять, уверены в Киеве. Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, полностью уничтожена глобальная система безопасности, заявил замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Георгий Тука.

"И вот в этой всей каше нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует", - высказался Тука в эфире телеканала NewsOne. По словам представителя правительства Незалежной, проблемы видны не только на примере Украины, но и в других регионах – в частности, в Сирии или Иране.

Украинский чиновник, кроме того, сомневается в необходимости существования такой структуры, как Организация Объединенных Наций. Совет безопасности ООН, с точки зрения замминистра, работает неэффективно, передает RT.