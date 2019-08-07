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Водителей без ОСАГО начали вычислять по дорожным камерам

09:24
  • среда
  • 07 августа 2019

Пока это проходит в рамках эксперимента

В Москве запустили в тестовом режиме систему автоматической проверки ОСАГО с помощью дорожных камер. 
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Как сообщает источник "Коммерсанта", выявлять автомобилистов без полиса ОСАГО стали с помощью камер. Пока нарушители получают не штрафы в 800 рублей, а информационные письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку. 

Идея проверять ОСАГО с помощью дорожных камер появилась еще в 2015 году. Нововведение несколько раз откладывали из-за проблем информационного взаимодействия: список застрахованных находится в РСА (Российский союз автостраховщиков), камеры принадлежат ЦОДД, а штрафы оформляет ГИБДД. 

"Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тысяч нарушителей без ОСАГО, - рассказал президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, последующая проверка показала, что немногие из этих нарушителей купили полис ОСАГО после уведомления от ГИБДД. 

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