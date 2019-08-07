Водителей без ОСАГО начали вычислять по дорожным камерам

Пока это проходит в рамках эксперимента

В Москве запустили в тестовом режиме систему автоматической проверки ОСАГО с помощью дорожных камер.

Как сообщает источник "Коммерсанта", выявлять автомобилистов без полиса ОСАГО стали с помощью камер. Пока нарушители получают не штрафы в 800 рублей, а информационные письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку.

Идея проверять ОСАГО с помощью дорожных камер появилась еще в 2015 году. Нововведение несколько раз откладывали из-за проблем информационного взаимодействия: список застрахованных находится в РСА (Российский союз автостраховщиков), камеры принадлежат ЦОДД, а штрафы оформляет ГИБДД.

"Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тысяч нарушителей без ОСАГО, - рассказал президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, последующая проверка показала, что немногие из этих нарушителей купили полис ОСАГО после уведомления от ГИБДД.