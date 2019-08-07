Тарасов заявился в храм в неподобающем виде

Он как будто шел на дискотеку

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов пришел в храм в неподобающем виде, чем вызвал гнев интернет-пользователей.

32-летний футболист переживает не лучшие времена. Он ушел из клуба, за который выступал девять лет, и до сих не может найти новую команду. К тому же суд запретил спортсмену уезжать из России, поскольку он задолжал своей первой жене Оксане Пономаренко 9 миллионов рублей в качестве алиментов.

Поэтому желание Тарасова обратиться за помощью к высшим силам вполне понятно. Другое дело, что спортсмен делает это не самым подобающим образом. У себя в Instagram Дмитрий опубликовал черно-белое фото, на котором он стоит со склоненной головой в храме. Футболист одет в рваные джинсы, а также в куртку с надписью "Богатая ж…" на английском языке и знаком доллара.

К этому снимку Тарасов присовокупил цитату из книги пророка Михея: "Не радуйся ради меня, неприятельница моя! Хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня".

Интернет-пользователи набросились на экс-игрока "Локомотива" за то, что он фотографируется в храме, да еще и с неприличным словом на спине.

- Зафотай меня, как молюсь, я в инсту фоточку кину и слова умные напишу, пусть все смотрят, какой я верующий.

- Штаны подтяни, праведник.

- Подходящая куртка для похода в храм.

- Никогда не понимала таких фоток... вера - это не про показуху.

- Вы клоун!

- Видон, будто на дискотеку пришел.

Ранее сообщалось, что Тарасов, несмотря на долги, купил автомобиль за 10 миллионов рублей. На иномарку наложили арест. Он не сможет на ней кататься, пока не расплатится с экс-женой.

Напомним, Тарасов и Пономаренко развелись в 2011 году. В браке у них родилась дочь Ангелина. В 2012 году футболист женился на артистке Ольге Бузовой. Через четыре года они развелись, после чего Тарасов взял в жены Анастасию Костенко. В 2018 году она родила ему дочь.