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Худеть со вкусом: назван самый полезный фрукт

09:55
  • среда
  • 07 августа 2019

Этот плод – настоящая кладовая нужных организму элементов

Самый полезный  фрукт – причем даже для тех, кто усиленно борется с лишним весом – сладкий и ароматный абрикос. Калорий в нем мало, а вот полезных веществ – не перечесть. Если есть абрикосы каждый день, можно избежать многих болезней, утверждают медики.
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Врачи рекомендуют абрикосы не только носителям лишних килограммов – но и беременным, и сердечникам, и страдающим болезнями почек. Содержащиеся в этих фруктах вещества понижают холестерин, повышают общий тонус всего организма и очищают его от шлаков и токсинов.

Ежедневное употребление в пищу абрикосов, по словам врачей - отличная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек. Диетологи также советуют абрикосы людям, которые борются с лишним весом. Вдобавок этот фрукт повышает настроение и снижает тревожность, пишет МедикФорум.

Однако злоупотреблять абрикосами тоже не стоит. Следует помнить об осторожности пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и щитовидной железы. Не рекомендуется есть эти фрукты – как, впрочем, и большинство других – натощак. Ну и абрикосовых косточек можно есть не более 20 граммов в сутки – они могут стать причиной сильного отравления.

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