ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Народный артист Валентин Гафт попал в реанимацию с инсультом

09:46
  • среда
  • 07 августа 2019

Его состояние вызвало серьезные опасения врачей

83-летний актер Валентин Гафт оказался в столичной клинике из-за резкого ухудшения здоровья. 
Гафт в инвалидном кресле довел Немоляеву до слез

Как сообщает Telegram-канал 112, народного артиста РСФСР положили в реанимацию больше недели назад. Его самочувствие вызывало серьезные опасения у врачей. Однако сейчас состояние Гафта стабилизировалось. По предварительным данным, артист перенес инсульт. 

Ранее Валентин Гафт, комментируя кончину Элины Быстрицкой, рассказал о своем плохом самочувствии. ТВЦ.RU спросил артиста, придет ли он на прощание с коллегой. "Если дойду. Я плохо себя чувствую", - сказал Гафт. 

Валентин Гафт наиболее известен по ролям в фильмах "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты" и "Небеса обетованные".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Валентин Гафт
Валентин Гафт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.