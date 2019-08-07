Народный артист Валентин Гафт попал в реанимацию с инсультом

Его состояние вызвало серьезные опасения врачей

83-летний актер Валентин Гафт оказался в столичной клинике из-за резкого ухудшения здоровья.

Как сообщает Telegram-канал 112, народного артиста РСФСР положили в реанимацию больше недели назад. Его самочувствие вызывало серьезные опасения у врачей. Однако сейчас состояние Гафта стабилизировалось. По предварительным данным, артист перенес инсульт.

Ранее Валентин Гафт, комментируя кончину Элины Быстрицкой, рассказал о своем плохом самочувствии. ТВЦ.RU спросил артиста, придет ли он на прощание с коллегой. "Если дойду. Я плохо себя чувствую", - сказал Гафт.

Валентин Гафт наиболее известен по ролям в фильмах "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты" и "Небеса обетованные".