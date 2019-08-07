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Более 3 тыс. материалов МЭШ опубликовано учителями частных школ

10:29
  • среда
  • 07 августа 2019

Они помогают развивать проект, создавая свой образовательный контент

В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) учителями частных школ опубликовано более 3 тысяч материалов. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, библиотека пополнялась с 2016 года.

"В системе столичного образования помимо государственных образовательных организаций успешно функционируют и частные школы, которые так же, как и учителя государственных школ активно используют все возможности проекта "Московская электронная школа", - рассказали в департаменте.

Педагоги частных школ не только применяют технологии МЭШ на уроках, но и помогают развивать проект, создавая свой образовательный контент. К сегодняшнему дню ими в библиотеку загружено почти 600 интерактивных приложений, 154 сценария уроков и 163 теста по различным предметам, а также другие материалы.

Библиотека МЭШ функционирует по принципу "Википедии" - ее формируют сами учителя, загружая собственные электронные сценарии уроков и другие учебные материалы. В открытом доступе библиотеки МЭШ размещено более 35 тысяч сценариев уроков, более 900 электронных учебных пособий, более 350 учебников издательств, свыше 24 тысяч тестовых заданий, почти 49,5 тысяч интерактивных образовательных приложений. С 27 мая 2019 года у всех желающих появилась возможность загружать материалы в библиотеку.

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