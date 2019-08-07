ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жириновский осудил протестные акции в Москве

10:26
  • среда
  • 07 августа 2019

Россия не допустит иностранного вмешательств в свои дела

Владимир Жириновский предложил позвать представителей посольств стран, которые вмешивались в события в России, на заседание профильных комитетов Госдумы. По его мнению, нижняя палата парламента обязана отреагировать на эти действия.

Речь идет о публикации американским посольством в России подробного маршрута движения во время несанкционированной акции в Москве и призыв немецкого телеканала Deutsche Welle "Москва выходи!". По мнению лидера ЛДПР, несанкционированные митинги создают угрозу для жизни обычных граждан. При этом он признался, что в свое время час ходил на митинги, сообщается на сайте партии.

"Я сам в годы перестройки участвовал в несанкционированных митингах, меня трижды задерживали у здания "Известий" на Пушкинской площади. Мы все хотим свободных и открытых выборов, митинги должны проходить свободно, пусть все выступают хоть часами, свободно, без цензуры, но для этого нужно выбрать место, чтобы полиция могла обеспечить безопасность", - рассказал Жириновский, добавив, что Россия не допустит иностранного вмешательства в свои дела.

Несогласованные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Причиной стал отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы из-за нарушений при сборе подписей. Столичные власти предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но те отказывались. По итогам двух акций протестов были возбуждены уголовные дела в отношении нарушителей порядка, под стражу заключены более 100 человек.

Главное сегодня
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.