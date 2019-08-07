Жириновский осудил протестные акции в Москве

Россия не допустит иностранного вмешательств в свои дела

Владимир Жириновский предложил позвать представителей посольств стран, которые вмешивались в события в России, на заседание профильных комитетов Госдумы. По его мнению, нижняя палата парламента обязана отреагировать на эти действия.

Речь идет о публикации американским посольством в России подробного маршрута движения во время несанкционированной акции в Москве и призыв немецкого телеканала Deutsche Welle "Москва выходи!". По мнению лидера ЛДПР, несанкционированные митинги создают угрозу для жизни обычных граждан. При этом он признался, что в свое время час ходил на митинги, сообщается на сайте партии.

"Я сам в годы перестройки участвовал в несанкционированных митингах, меня трижды задерживали у здания "Известий" на Пушкинской площади. Мы все хотим свободных и открытых выборов, митинги должны проходить свободно, пусть все выступают хоть часами, свободно, без цензуры, но для этого нужно выбрать место, чтобы полиция могла обеспечить безопасность", - рассказал Жириновский, добавив, что Россия не допустит иностранного вмешательства в свои дела.

Несогласованные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Причиной стал отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы из-за нарушений при сборе подписей. Столичные власти предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но те отказывались. По итогам двух акций протестов были возбуждены уголовные дела в отношении нарушителей порядка, под стражу заключены более 100 человек.