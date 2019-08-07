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Сергей Миронов: Протестами в Москве рулят из-за океана

10:28
  • среда
  • 07 августа 2019

Госдуме предложили проанализировать факты иностранного вмешательства

Протестными акциями в Москве управляют из-за океана. Факты иностранного вмешательства в выборы в России и, в частности в столице, надо проанализировать, убежден руководитель думской фракции "Справедливая Россия". Сергей Миронов обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением создать для этого рабочую группу.

"На выходных состоялся очередной несанкционированный митинг в Москве. Рулят этим "протестом" из-за океана, об этом заявил представитель МИД России. Оснований не доверять этой информации нет! Внешнее вмешательство в наши выборы недопустимо. Как пел В.Высоцкий, "мы сами знаем, где у нас чего", - написал Сергей Миронов на своей странице в соцсети Facebook.

Миронов считает, что факты зарубежного вмешательства в политику России следует внимательно изучить. В рабочую группу, в соответствии с направленным спикеру Госдумы предложением, должны войти представители всех фракций.

Несогласованные со столичным правительством акции прошла в Москве 27 июля и 3 августа. Поводом для выступлений стал отказ в регистрации нескольких кандидатов в депутаты Мосгордумы. Вместо того, чтобы обжаловать решение в установленном порядке, собрали сторонников на несанкционированный митинг – при том, что московские власти несколько раз предлагали оппозиции согласовать акцию.
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