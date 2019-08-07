В Ингушетии ликвидировали боевика, занимавшегося вербовкой

На предложение сложить оружие и сдаться мужчина открыл огонь

В Ингушетии ликвидировали боевика. Вооруженный бандит скрывался в одном из частных домов в станице Вознесенская. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в районе ввели режим КТО, а здание окружили сотрудники правоохранительных органов, передает "ТВ Центр".

На предложение сложить оружие и сдаться мужчина открыл огонь и в ходе боестолкновения был нейтрализован. В доме обнаружили самодельное взрывное устройство готовое к применению, гранаты, автомат и боеприпасы. Как выяснилось, преступник занимался вербовкой жителей республики для создания террористической ячейки.