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Редкий хищник "кошачий медведь" поселился в Московском зоопарке

10:42
  • среда
  • 07 августа 2019

Скоро он обзаведется подругой

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился хищник бинтуронг, которого из-за характерной внешности и голоса называют "кошачьим медведем". Его привезли в российскую столицу из чешского зоопарка в Остраве. 
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"Зоопарк очень долго ждал это животное для расширения своей коллекции. Это годовалый самец по имени Гула. Вскоре к нему должна присоединиться самка - для размножения. Ее планируют получить до наступления холодов, так как бинтуронги очень теплолюбивы", - говорится в сообщении центра. 

Бинтуронг - единственный хищник в Евразии, который использует свой сильный хвост для лазания. Это помогает ему добираться до труднодоступных плодов на деревьях. Учитывая любовь "кошачьего медведя" к лазанию, вольер Гулы организовали таким образом, чтобы он мог цепляться хвостом за разные предметы и быстро перемещаться по территории.

В пресс-службе сообщили, что бинтуронги питаются в основном фруктами. Больше всего им нравятся бананы, виноград и манго. Они также едят свежую рыбу и мясо.

Интересно, что голос бинтуронга похож на мяуканье домашней кошки. "Гула издает множество звуков - от писка до воя и ворчания. Когда ему комфортно, то он как будто хихикает, а когда чем-то недоволен - громко кричит. Впрочем, обычно он в хорошем настроении, в особенности ночью. Днем Гула спит или находится в полудреме, как ночное животное, а после полуночи наступает пик активности - он носится по вольеру, швыряет все, что может поднять, и цепляется хвостом за все, что может", - рассказали в Московском зоопарке.

На время адаптации Гулу поместили в зоне, куда не пускают посетителей. Он взаимодействует только с теми сотрудниками, к которым он привык. "Пока даже нет его фотографий - потенциально раздражающие факторы сведены к минимуму", - отметили в зоосаде.

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