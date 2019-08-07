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"Потихонечку поправляется": жена рассказала о состоянии Гафта

11:08
  • среда
  • 07 августа 2019

Лечение может затянуться надолго

Супруга Валентина Гафта, народная артистка России Ольга Остроумова опровергла информацию о том, что 83-летний актер перенес инсульт. 
Народный артист Валентин Гафт попал в реанимацию с инсультом

Актриса сообщила, что ее супруг лег в больницу в целях профилактики. "Ничего, потихонечку поправляется, это не дело двух секунд, понимаете, потому что уже и возраст, и все. Все внимательны и все вокруг него", - цитирует Остроумову "Москва 24"

Ранее стало известно, что больше недели назад Валентина Гафта госпитализировали после резкого ухудшения здоровья. По слухам, он перенес инсульт. Актера поместили в реанимацию. 

В апреле народный артист РСФСР жаловался в интервью ТВЦ.RU на плохое самочувствие. Он с трудом передвигался. 

В позапрошлом году актеру сделали операцию, удалив нарыв на локте. 

Валентин Гафт наиболее известен по ролям в фильмах "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты" и "Небеса обетованные".

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