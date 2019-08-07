"Потихонечку поправляется": жена рассказала о состоянии Гафта

Лечение может затянуться надолго

Супруга Валентина Гафта, народная артистка России Ольга Остроумова опровергла информацию о том, что 83-летний актер перенес инсульт.

Актриса сообщила, что ее супруг лег в больницу в целях профилактики. "Ничего, потихонечку поправляется, это не дело двух секунд, понимаете, потому что уже и возраст, и все. Все внимательны и все вокруг него", - цитирует Остроумову "Москва 24".

Ранее стало известно, что больше недели назад Валентина Гафта госпитализировали после резкого ухудшения здоровья. По слухам, он перенес инсульт. Актера поместили в реанимацию.

В апреле народный артист РСФСР жаловался в интервью ТВЦ.RU на плохое самочувствие. Он с трудом передвигался.

В позапрошлом году актеру сделали операцию, удалив нарыв на локте.

Валентин Гафт наиболее известен по ролям в фильмах "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты" и "Небеса обетованные".