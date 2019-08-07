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Автобус с россиянами разбился в Турции

10:54
  • среда
  • 07 августа 2019

Пять человек после аварии в тяжелом состоянии

Поездка по горам в Турции завершилась на больничной койке для российских туристов. Водитель машины не справился с управлением, автобус перевернулся.
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Как сообщили турецкие СМИ, в составе группы были семеро туристов - двое россиян, трое голландцев и двое граждан Литвы. Путешественников сопровождали четверо граждан Турции. Все пострадавшие после аварии оказались в больнице, пятеро из них – в тяжелом состоянии.

ДТП произошло по дороге в каньон Сападере недалеко от Аланьи. Генконсульство России в Анталье сообщало, что пострадали шестеро россиян, подробности происшествия уточняли у турецких властей, передает РИА Новости.

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