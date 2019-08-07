Якутск и Красноярск в дыму: в Сибири возросла площадь лесных пожаров

На борьбу со стихией направлены тысячи человек и сотни единиц техники

Площадь природных пожаров в Сибири снова возросла. За последние сутки в Красноярском крае загорелось более 50 тысяч гектаров леса, передает "ТВ Центр".

В Иркутской области - ещё 25 тысяч. Увеличилось количество очагов в радиусе пяти километров от населенных пунктов. На борьбу со стихией направлены тысячи человек и сотни единиц специальной техники.

За минувший день воздушные суда МЧС сбросили больше 900 тонн воды. Только в Приангарье с воздуха было потушено четыре километра горящей кромки леса. Ситуацию усложняет жара и сильный ветер. Смог от пожаров разносится на огромные расстояния. Дымом окутало почти 100 населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока, в том числе 12 районов и столицу Якутии, задымленность и в Красноярске.