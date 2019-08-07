ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Якутск и Красноярск в дыму: в Сибири возросла площадь лесных пожаров

11:52
  • среда
  • 07 августа 2019

На борьбу со стихией направлены тысячи человек и сотни единиц техники

Площадь природных пожаров в Сибири снова возросла. За последние сутки в Красноярском крае загорелось более 50 тысяч гектаров леса, передает "ТВ Центр".

В Иркутской области - ещё 25 тысяч. Увеличилось количество очагов в радиусе пяти километров от населенных пунктов. На борьбу со стихией направлены тысячи человек и сотни единиц специальной техники.

За минувший день воздушные суда МЧС сбросили больше 900 тонн воды. Только в Приангарье с воздуха было потушено четыре километра горящей кромки леса. Ситуацию усложняет жара и сильный ветер. Смог от пожаров разносится на огромные расстояния. Дымом окутало почти 100 населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока, в том числе 12 районов и столицу Якутии, задымленность и в Красноярске.

Главное сегодня
Тушение лесного пожара
Тушение лесного пожара
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.