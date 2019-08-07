Как дагестанские ополченцы дали отпор боевикам Басаева

20 лет назад боевики вторглись в республику

В России вспоминают события, случившиеся ровно 20 лет назад. 7 августа 1999 года тысячи боевиков под руководством Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. Первыми на защиту родных сел встали местные жители.

Сгоревший корпус. Пробитая осколками броня. Эта БМП террористов, рассказывает Шамиль Гаджиев, в его ауле - последнее напоминание о событиях августа 99-го.

20 лет назад три тысячи боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом нападают на Дагестан. У милиционеров тогда не было ничего, кроме автоматов и единственного на весь райотдел гранатомета. В Дагестан боевики входили едва ли не победным маршем. Будучи уверенными и в своём триумфе, и в полной поддержке со стороны местных жителей, которым они якобы несли избавление от власти неверных.

"Под этим флагом боролись одни бандиты и негодяи, которые не нашли себе места в своих странах. Они подумали, мы их хлебом и солью встретим, этого не получилось", - рассказывает глава администрации Ботлихского района Магомед Патхулаев.

Негодованию людей не было предела. В мечетях старики собирают сходы и говорят: биться будем насмерть, с кем жить и по каким законам - решим сами. Несколько тысяч ополченцев с берданками и топорами встают на защиту своих домов и своей страны.

Годобери террористы пытались захватить трижды. Ополченцы закрыли все дороги и пропускать Басаева вглубь Дагестана отказались наотрез. Боевики в ответ смеялись. Но лишь до тех пор, пока ополченцам не подвезли оружие. Следующей ночью Абдулбасыр с десятком парней сам устраивает вылазку. И в короткой стычке уничтожает 18 террористов.

"Пулеметчика сняли и забросали их гранатами, и они оттуда начали кричать, чтобы мы не стреляли", - рассказывает Абдулбасыр Абдулбасыров, в 1999 году командир отряда ополченцев с. Годобери.

Первые дни, что бились ополченцы и местные милиционеры, Кремль и правительство пребывали в растерянности. Россия только пережила дефолт. А тут масштабная провокация на Кавказе, грозящая развалом страны. Ельцин отправляет премьер-министра Степашина, который беспомощно разводил руками, в отставку. И назначает своим преемником Владимира Путина.

В Ботлихский район перебрасывают десантников, мотострелков, танкистов, авиацию. За месяц, что шла операция, федеральные войска при поддержке местных жителей уничтожили полторы тысячи террористов. Но армия, ополченцы и милиционеры заплатили за победу высокую цену. Почти триста человек погибли. Больше тысячи было ранено. Среди тех, кто не вернулся домой, и сыновья Нупайсат Муминовой. Старший - милиционер. Средний - тогда еще совсем мальчишка,

События в Дагестане стали для России нелегким испытанием на прочность. Еще предстояла контртеррористическая операция в Чечне. Это было тяжелое и кровопролитное начало войны с международным терроризмом. Но к этому времени уже было главное – понимание того, что победу может принести только воля и решимость всей многонациональной страны довести борьбу до конца.

Тимур Абдуллаев, Михаил Корнилов. "ТВ Центр".