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Советник Трампа отдал приказ об убийстве Николаса Мадуро

11:44
  • среда
  • 07 августа 2019

Президент Венесуэлы утверждает, что у него есть доказательства причастности Джона Болтона

Венесуэла обратилась с просьбой к Организации объединенных наций о защите от произвола со стороны США. Постпред Венесуэлы при ООН назвал односторонние американские санкции грабёжом планетарного масштаба.

По указу Дональда Трампа с 5 августа арестованы все счета и активы Центробанка Венесуэлы и крупнейшей нефтяной госкомпании. Представитель Каракаса призвал генсека ООН осудить эти действия и заставить США соблюдать устав Организации.

"США не обращают внимание на Организацию Объединенных наций. Как сказал делегат от Соединенных штатов, выступая здесь в ООН, международное право и решения Совбеза для них не являются ориентиром, потому что у них есть свои интересы и собственное видение мира. Они считают,  что могут игнорировать закон и международное сообщество", - пожаловался постпред страны Самуэль Монкада.

Тем временем, лидер Венесуэлы Николас Мадуро в интервью иностранным СМИ обвинил помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона  в организации покушения на него. По словам главы Боливарианской республики, у него есть все доказательства, что приказ отдал именно Болтон. Убить Мадуро пытались с помощью беспилотников со взрывчаткой в августе прошлого года во время празднований, посвященных национальной гвардии. Тогда пострадали семеро солдат.
 

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Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон (на заднем плане)
Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон (на заднем плане)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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