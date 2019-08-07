На "Территории смыслов" открылась инфосмена

На форуме собралась тысяча участников со всей страны

На Всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов" прошло торжественное открытие новой смены. Главная тема этой недели - информационные технологии.

В Подмосковье собралась тысяча участников со всей страны - студенты, специалисты ведущих IT-компаний, программисты и блогеры. Представители профессий будущего определят влияние современных компьютерных технологий на нашу жизнь, а так же разработают собственные проекты в этой сфере. Лучшие получат финансовую поддержку.

В течение недели молодые люди посетят множество лекций, практических занятий и мастер-классов.

