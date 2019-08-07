Что ждет вернувшего на Украину Петра Порошенко

На экс-президента заведено несколько уголовных дел

На Украину под покровом ночи вернулся с отдыха бывший президент Петр Порошенко. Где именно проводил время с семьей фигурант нескольких уголовных дел неизвестно. Борт прилетел из Дубая, но многие предполагают, что Порошенко снова гостил на Мальдивах. На Родине исчезнувшего в конце июля политика ждут многочисленные допросы, правда, пока почему-то в качестве свидетеля.

Смелость или глупость? – журналисты и политологи строят догадки, что побудило вернуться на родину Петра Порошенко. Его самолет сегодня ночью приземлился в аэропорту Киева. Несколько дней он провел за границей, якобы в отпуске с семьей, но больше это было похоже на бегство. В отношении экс-президента заведено свыше десятка уголовных дел. Махинации с недвижимостью, подделка документов, превышение полномочий. Деятельностью чиновника заинтересовалась даже прокуратура Панамы, где шоколадный король хранит богатство. Но, похоже, безопаснее всего Порошенко чувствует себя на Украине. Пока его поддерживает Генпрокурор. Юрий Луценко поспешил заявить, что бывший глава государства ни в чем не виноват.

"Я хочу вас разочаровать, Петр Порошенко не имеет ни одного подозрения. К тому же, подозрение еще не означает вину", - заявил он.

Впрочем, покровительству Луценко вскоре может наступить конец. Генпрокурор заявил, что подаст в отставку, как только Верховная Рада нового созыва начнет работу. Это должно произойти в сентябре. Однако Центральная избирательная комиссия до сих пор официально не подвела итоги внеочередных выборов, хотя должна была это сделать еще несколько дней назад. Так или иначе, партия "Слуга народа" уже заглядывает в будущее и видит, как за депутатами и тем, как они голосуют, следит "Большой брат".

"Большой брат" - это рабочее название, когда проект будет запускаться, мы придумаем нормальное название. Это система ретроспективного анализа открытых данных. Мы научим нейросети анализировать открытые данные, которые доступны на сайте Рады, и искать в них аномалии, с этими аномалиями мы будем разбираться вручную, искать в них коррупционную составляющую в деятельности депутатов", - объясняет депутат Давид Арахамия.

По сути, эта система должна следить за тем, чтобы депутаты голосовали как надо. Как именно будет работать искусственный интеллект, кажется, до конца не понимает даже автор идеи. Коллеги по фракции к инициативе относись с сомнением, хотя на словах поддерживают идею сделать из страны смартфон.

Президент, тем временем, занят исполнением предвыборных обещаний. Ездит по стране и устраивает показательные порки чиновникам. А вот что касается обещанного мира на востоке Украины – дело, по сути, так и не сдвинулось с мертвой точки. Режим прекращения огня накануне был в очередной раз нарушен. Зеленский усмотрел в этом политическую подоплеку.

"Инцидент направлен на подрыв не только перемирия, но и переговорного процесса в целом. Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата — Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - заявил он.

Донецкие СМИ утром сообщили, что украинская армия вывела на огневые позиции артиллерию и привела все силы в высшую боевую готовность. Под ударом, в очередной раз может оказаться Мариуполь.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".