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"Я очень вас прошу": Зеленский позвонил Путину и умолял помочь с Донбассом

11:41
  • среда
  • 07 августа 2019

Вспомнил президент и об украинских моряках

Владимир Зеленский рано утром срочно позвонил Владимиру Путину. Как сообщил украинский лидер, он просил президента России "повлиять на ту сторону" - имея в виду власти непризнанных республик Донбасса.
Зеленский похвастался встречей с Трампом

"Срочно ему позвонил и сказал, что обстрел нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - пересказал журналистам беседу с Путиным украинский президент.

Накануне Минобороны Украины сообщило, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе погибли четверо военнослужащих ВСУ. Власти ДНР и ЛНР, в свою очередь, заявляют, что украинская сторона не соблюдает условия прекращения огня, продолжая обстрелы населенных пунктов и мирных жителей. Более того, украинская армия приведена в боевую готовность.

По словам Владимира Зеленского, в разговоре с Владимиром Путиным поднимался вопрос разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской, а также говорили о возвращении украинских заключенных, пишет "Газета.ру".

Тем временем в офисе президента Украины собрались силовики. Их вызвал Владимир Зеленский, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. На совещание явились начальник генштаба Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк, передает РИА Новости.

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