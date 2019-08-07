Третье тестирование системы электронного голосования пройдет 21 августа

Она уже проходила проверку на прочность в июле

21 августа состоится третье тестирование системы онлайн-голосования, которую применят на сентябрьских выборах в Мосгордуму.

Поучаствовать в новом этапе тестирования смогут москвичи, которые зарегистрированы по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, для тестирования системы необходимо подать заявку на участие в электронных выборах. Сделать это можно с 12 по 21 августа. Если горожане уже зарегистрировались, то повторно это делать не нужно.

В прошлом месяце систему онлайн-голосования тестировали два раза. 11 июля студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета Москвы. В тестировании 23 июля приняли участие 3377 москвичей. Проверка прошла успешно, функциональных сбоев в системе не обнаружилось.

Напомним, электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут 8 сентября. Электронное голосование проводится в трех избирательных округах. Москвичи смогут проголосовать с помощью своего компьютера или мобильного устройства. Наряду с онлайн-голосованием доступен традиционный способ выборов.

Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно в личном кабинете на портале mos.ru до 4 сентября. В личном кабинете нужно указать ФИО, дату рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве. Учетная запись должна быть подтверждена в любом центре "Мои документы" (при себе иметь паспорт и данные СНИЛС).

Электронные выборы гарантируют анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя невозможно, поскольку при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации.

Электронные голосования уже проводят в таких странах, как Эстония, Швейцария, США и Великобритания. Эксперименты по использованию интернет-технологий при проведении выборов устраивали в Волгоградской области в 2009 году и в Одинцове в 2010 году. Кроме того, на выборах в Саратовский молодежный парламент использовали блокчейн-систему. Тогда в голосовании приняли участие более 40 тысяч избирателей.