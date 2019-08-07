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Новое здание для детского хосписа "Дом с маяком" ввели в эксплуатацию

11:34
  • среда
  • 07 августа 2019

Все работы завершены

Новый стационар детского хосписа "Дом с маяком" ввели в эксплуатацию. Здание построили на улице Долгоруковская в Центральном административном округе столицы.

Реализация проекта началась в 2015 году. Согласно плану, было предусмотрено возведение трехэтажной пристройки к существующему зданию на Долгоруковской улице, а также строительство четырехэтажного здания.

"На данный момент все работы завершены. Объект введен в эксплуатацию", - сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Общая площадь хосписа составляет более пяти тысяч квадратных метров. На первом и втором этажах нового четырехэтажного корпуса разместятся 15 одноместных палат. На третьем и четвертом этажах - офис выездной службы, помещения для координаторов, бухгалтерия, отдел физической терапии и благотворительный магазин.

По словам Левкина, власти Москвы оказывали содействие в прохождении всех административных процедур, связанных с вводом здания в эксплуатацию.

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Детский хоспис "Дом с маяком"
Детский хоспис "Дом с маяком"
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